«Слышны крики о помощи»: томского пенсионера спасли правоохранители

Сотрудники ППС в Томске спасли пожилого мужчину, которому стало плохо в закрытой квартире. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк рассказали: правоохранителям поступило сообщение, что в квартире на улице Бела Куна слышны крики о помощи. Сотрудники ППС сразу же отправились на место, но выяснили, что дверь заперта.

«Соседи рассказали, что там проживает одинокий пенсионер, которому, возможно, требуется медицинская помощь», - уточнили в пресс-службе полиции.

На место вызвали медиков. Одновременно с этим один из полицейских проник в квартиру через балкон соседней квартиры. Пенсионера он нашел на полу в одной из комнат. Тот был в сознании, но подняться сам не мог.

Прибывшие на место медики установили, что у хозяина квартиры случился инсульт, и его отнесли в карету скорой помощи. Благодаря быстро прибывшей помощи его здоровью сейчас ничего не угрожает.