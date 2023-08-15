Главврачом томского центра СПИД стал Олег Каминский

В сфере здравоохранения Олег Каминский - более 30 лет. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В томском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД – новый руководитель. В департаменте здравоохранения Томской области рассказали, что должность главного врача учреждения занял Олег Каминский. Коллективу его представили сегодня, 15 августа.

«В сфере здравоохранения Олег Каминский - более 30 лет», - рассказали в облздраве.

Известно, что новый главврач СПИД-центра окончил Томский медицинский институт. Работал в детских больницах №4, №1, в Томской районной больнице, СибГМУ и облздраве. В 2004 году он стал главврачом областной детской туберкулезной больницы, и проработал на этой должности 10 лет. Руководил детской инфекционной больницей имени Сибирцева, больницами в Стрежевом и Шегарском районе. Олег Каминский является отличником здравоохранения, кандидатом медицинских наук.

После этого назначения обязанности главврача Шегарской больницы стала исполнять Марина Рачкова, которая до этого была заместителем главврача.