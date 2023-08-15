В Томске задержали 41-летнюю женщину за незаконный сбыт наркотиков

фОТО: УМВД по Томской области

В Томске полицейские задержали 41-летнюю женщину за незаконный сбыт наркотических веществ. У томички изъяли 7 свертков с метальном и карфетанилом, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские получили оперативную информацию и задержали ранее судимую 41-летнюю местную жительницу.

«При проведении личного досмотра задержанной, сотрудники полиции изъяли 7 свёртков с наркотическими средствами метадон и карфентанил, общей массой не менее 0,33 грамма», — говорится в сообщении.

возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ. Подозреваемую заключили под стражу.