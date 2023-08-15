В Томске 15 августа синоптики обещают грозу и сильный дождь

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 15 августа, в Томске синоптики обещают грозу и сильный дождь. Температура воздуха поднимется не выше +17 градусов, сообщают специалисты томского ЦГМС.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +15…+17°С.

По Томской области синоптики обещают кратковременные, местами сильные дожди, ливни, очень сильные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с,

местами порывы до 14 м/с. Температура днем +12…+17°С, местами до +22°С.