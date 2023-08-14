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НовостиОбщество14 августа 2023 9:55

В Томской области в 2022 году пчеловоды заготовили более 300 тонн меда

В прошлом году в Томской области содержалось более 12 тысяч пчелосемей
Алёна Мищенко
В Томской области больше всего всего мед едят в сельской местности

В Томской области больше всего всего мед едят в сельской местности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в 2022 году содержалось 12,6 тысячи пчелосемей. В прошлом году пчеловоды заготовили 315 тонн мёда, рассказали в Томскстате.

«В конце 2022 года у пчеловодов Томской области содержалось 12,6 тыс. пчелосемей. Около 90% пчёл находилось на частных пасеках. За прошлый медоносный сезон пчеловоды накачали 315 тонн мёда. В среднем одна пчелиная семья добыла пасечнику 25 кг вкусного и полезного продукта», — рассказали аналитики.

По данным статистов, за год один житель региона съедает в среднем 676 граммов мёда. Больше всего мед предпочитают в сельской местности.

Так, один сельчанин за год съедает примерно 1, 65 килограмма мёда, а горожанин — 528 граммов.

Аналитики отмечают, что Томская область богата на земельные просторы, дикорастущие медоносные растения, кустарники и деревья. Благодаря этому развивается пчеловодство