В банках Томска 14 августа курс доллара превысил 100 рублей

В томских банках цена доллара превышает 100 рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Курс доллара, установленный Банком России на 14 августа, составляет 98,20 рубля. В отделениях томских банков в настоящее время американская валюта продаётся уже выше 100 рублей.

Так, в томских обменниках во вторник, 14 августа, цена доллара достигла отметки в 105 рублей. Таких цифр на банковских табло не было больше года.

Согласно данным ресурса mainfin.ru, по цене больше 105 рублей за 1 доллар американскую валюту продает Тинькофф Банк и МТС Банк. Еще как минимум в трех банках доллар стоит дороже 102 рублей. Это Сбербанк, Росбанк и Русский Стандарт.

Остальные банки продают валюту в районе 100 рублей. Наименьшая цена - 99,19 рубля, зафиксирована в БКС Банке.

Напомним, что в последний раз курс доллара был выше 100 рублей в феврале 2022 года. Тогда, по состоянию на 28 февраля прошлого года, в отделениях томских банков цена доллара превысила отметку в 150 рублей.