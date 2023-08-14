Более 100 машин были эвакуированы в Томской области из-за нарушения ПДД

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С 4 по 10 августа в Томской области 106 автомобилей было эвакуировано из-за нарушений ПДД. В отношении 23 водителей-нарушителей составлены административные материалы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"К административной ответственности привлечено 24 автомобилиста за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что было бадержано 63 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Из числа задержанных 5 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишёнными, прав управления за такие же правонарушения.