Дожди не прекратятся 13 августа в Томске

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В Томске сегодня, 13 августа, дожди будут продолжать идти. Температура воздуха будет до +18 градусов, сообщают синоптики ЦГМС.

По городу прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +16…+18 °С.

В Томской области ожидается местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4…+9 °С, местами до +14 °С. Температура днем +13…+18 °С, местами до +23 °С.