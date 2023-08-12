Новый мурал на набережной Ушайки в Томске близится к завершению

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске завершаются работы по созданию мурала на набережной реки Ушайки. Уже видны очертания Ушайки и частично – Томи. На мурале виден дом, в котором раньше находился магазин купца Голованова и еще одно здание. Проект создается в рамках фестиваля "Выход в город".

На создание мурала на набережной Ушайки потратят около 500 тысяч рублей. Его площадь составит 440 квадратных метров.

Фото: Наталья Качановская / АиФ-Томск

Как рассказывали авторы проекта, мурал посвящён романтической истории, вдохновлённой легендой о Томе и Ушае. Легенду переосмыслили и посмотрели на персонажей истории с другой стороны.

В окончательном виде новый мурал томичи увидят уже на следующей неделе.

Напомним, что муралы в Томске и области появляются в рамках фестиваля уличного искусства «Выход в город».