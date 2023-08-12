Семь пенсионеров из Северска отдали мошенникам более 1 млн рублей за неделю

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За неделю семь жителей Северска отдали мошенникам более 1 миллиона рублей. Обманутыми оказались пенсионеры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию Северска обратилось 7 человек с сообщениями о хищении денежных средств. Во всех случаях потерпевшими оказались пожилые граждане.

Неизвестные звонили пенсионерам на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции. Северчанам сообщали о родственниках виновных в ДТП, которым грозит уголовная ответственность.

«Аферисты предлагали пожилым людям решить все «вопросы» в обмен на денежные средства», — говорится в сообщении.

В общей сумме пенсионеры передали курьерам более 1 миллиона рублей.