«Изумрудный город»: Томская область готовится к форуму «Россия»

Гости выставки увидят научные достижения региона в развлекательном формате. Фото: Анна Ковалева

Томская область готовит экспозицию для участия на международном форуме «Россия». Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, экспозицию выполнят в концепции «Изумрудный город». Выбор не случаен и посвящен повести Александра Волкова, который окончил Томский учительский институт.

«Гости выставки увидят научные достижения региона в развлекательном формате», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

На выставке обещают представить разработки в big data, медицинской диагностике, цифровых решениях в сфере образования и другие.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ. Открытие состоится в День народного единства, 4 ноября, а продлится форум до 12 апреля 2024 года. Экспозиции представят все регионы страны, а также общественные организации, корпорации и т.д.