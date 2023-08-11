Полиция разыскивает пропавшего 33-летнего мужчину в Томске

Фото: УМВД по Томской области

Томские полицейские объявили в розыск пропавшего без вести 33-летнего Алекснадра Алексеева. Информацию о начале поисков распространила пресс-служба регионального УМВД.

Последний раз мужчину видели 11 августа 2023 года около 11:05. Александр ушел из дома по улице Алеутская, 4 в Томске и до настоящего времени не вернулся.

Ростом мужчина 165-167 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета, глаза зеленого цвета.

В момент пропажи был одет в красную футболку с надписью белого цвета, черные спортивные трико, светлые кроссовки в сеточку.

Томичей, которые знаю о местонахождении без вести пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по Ленинскому району города Томска по телефонам: 02 (с сотового 102), 8-3822-795-899, 89521812501.