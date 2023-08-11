Более 40 тысяч заявлений: в ТГУ подвели итоги приемной кампании

На бюджетные места в ТГУ зачислили почти 4000 человек. Фото: Елена Мануйлова

В Томском госуниверситете подвели итоги приемной кампании-2023. В вузе сообщили, что получили рекордное число заявлений – более 40 тысяч, что на 17% выше прежних показателей. Еще один рекорд этого года – по количеству зачисленных олимпиадников, их в ТГУ зачислили почти на 30% больше, чем годом ранее.

«В Томский государственный университет подали заявления свыше 14 000 абитуриентов, из них 1 500 – иностранные граждане», - добавили в пресс-службе вуза.

В результате на бюджетные места в ТГУ зачислили почти 4000 человек, и все эти места распределили еще 5 августа.

Напомним, что ТГУ вошел в пилотный проект по обновлению системы профобразования.