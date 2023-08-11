Движение трамваев на проспекте Кирова в Томске возобновится 12 августа

Фото: администрация Томска

В Томске завершился ремнт трамвайных путей на проспекте Кирова. Движение трамваем на даннмо удачстве возобновится в субботу, 12 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова начался в июне 2023 года. Томский подрядчик «Транссервис» работал на участке от проспекте Кирова, 3Б до проспекта Кирова, 37. А новосибирская компания «Строительно-монтажное предприятие-54» занималась ремонтов от дома № 39 до дома № 51а, стр. 15 по проспекту Кирова занимается ООО.

«Завтра, 12 августа, возобновится движение трамваев по маршрутам №1 и №2. Сегодня глава города и участники совещания совершили пробную поездку на трамвае по отремонтированным путям», — говорится в сообщении.

Ремонт трамвайных путей завершился на обоих участках проспекта. В период ремонта подрядчики демонтировали старые рельсы и шпалы, произвели выемку непригодного грунта, уложили новые шпалы и рельсы, засыпали щебень, подбили и выровняли пути. Объект был сдан позднее срока из-за проблем с поставкой материалов. Компаниям будут применены штрафы.

«Трамвай – это самый томский вид общественного транспорта. Каждый год мы закладываем средства на ремонт путей, и в этом году привели в порядок более 3 км трамвайных путей на одном из центральных проспектов города. Мы видим, что фактически работы здесь завершены, и завтра мы открываем полноценное движение трамваев в этом направлени», — сказал Михаил Ратнер.

Также в ближайшее время на объекте завершат работы по благоустройству. За их выполнением будет следить специальная комиссия во главе с профильным заместителем мэра.