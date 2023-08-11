В томском вузе прошло собрание в честь Дня строителя

В мероприятии приняли участие руководители, ветераны, лучшие работники отрасли, ректорат ТГАСУ, преподаватели строительного факультета. Фото: пресс-служба ТГАСУ

В Томском государственном архитектурно-строительном университете прошло торжественное собрание в преддверии Дня строителя. В пресс-службе вуза рассказали, что в мероприятии приняли участие руководители, ветераны, лучшие работники отрасли, ректорат ТГАСУ, преподаватели строительного факультета. С профессиональным праздником строителей поздравили президент Союза строителей региона Сергей Звонарев, замгубернатора Николай Руппель и др.

«Ректору ТГАСУ Виктору Власову вручил Почетный знак «Строительная слава», - прокомментировали в пресс-службе вуза.

Также сотрудники ТГАСУ получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Помимо поздравлений, на мероприятии обсудили актуальные проблемы развития отрасли, поговорили про необходимость ремонта соцобъектов, создание четкой модели взаимодействия участников контрактов.