Подросток чуть не утонул на реке Томь в Северске

Фото: Управление Росгвардии по Томской области

В Северске росгвардеец спас утопающего школьника на реке Томь. Подросток не справился с течением и попал в волну от проходящей мимо баржи, сообщили в пресс-службе управления Росгвардия по Томской области.

«В вечернее время после службы старший лейтенант Антон Романов отправился на рыбалку на реку Томь. В это же время в водоеме купались трое подростков. В какой-то момент отдыхающие решили переплыть реку. На середине пути один из школьников, не справившись с течением и попав в волну от проходящей мимо баржи, начал тонуть и звать на помощь», — рассказали в ведомстве.

Росгвардеец сообщил о случившемся в экстренные службы и с самодельным спасательным средством стал спасать подростка. Офицер доплыл до утопающего и помог ему добраться до берега.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали двух подростков, которые доплыли до противоположного берега. Спасенному мальчику была оказана помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.