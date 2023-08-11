В Томске терапевт Тетенева рассказала, чем чаще всего можно отравиться

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Отравления чаще всего происходят в летний период. В Томской области часто встречается ротовирусная инфекция. Об этом рассказала изданию «Аргументы и факты — Томск» главный внештатный терапевт облаздрава Анна Тетенева.

Анна Тетенева рассказала, чаще всего отравиться можно плохо помытыми фруктами и овощами, а также кисломолочными продуктами, рыбой, мясом, грибами, арбузами и дыней.

По словам специалиста, чаще всего в Томской области встречается ротовирусная инфекция. Чтобы избежать заболевания, томичам рекомендуют хорошо обрабатывать овощи и фрукты перед употреблением, а также тщательно мыть руки.

«У нас арбузы и дыни привозят из ближнего зарубежья, из южных регионов. Иногда даже они появляются в Томске уже в конце мая, в июне, но врачи рекомендуют покупать их не раньше августа, потому что, как правило, к этому времени они созревают», — пояснила врач.

Также отравиться можно водой. Пить рекомендуется только кипяченую воду, а сырая вода должна проходить через специальные фильтры или кулеры.

«Об отравлении говорит появление тошноты, рвоты, повышение температуры, нарушение стула, склонность к диарее, частый жидкий стул. Это обусловлено тем, что, когда бактерии и вирусы попадают в организм, они начинают выделять эндотоксины, которые оказывают токсическое воздействие. А в общем такие проявления как, тошнота, рвота, диарея и температура - это защитная реакция организма», — объяснила терапевт.

Если отравление не сильное, то больному необходимо соблюдать постельный режим, пить много жидкости, отказаться от еды. При этом не рекомендуется заниматься самолечением и принимать какие-либо лекарства без назначения врача.

Если симптомы не прошли в течение суток, следует вызвать врача. При температуре 38 необходимо сразу обращаться за медпомощью.