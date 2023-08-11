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НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:17

«Рост 180, глаза голубые»: в Томске ищут пропавшего месяц назад мужчину

В Томске ищут 39-летнего Романа Некрасова, который пропал 4 июля
Александра Тайбатрова
Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт»

Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт»

В Томске проходят поиски 39-летнего Романа Некрасова, ориентировку распространяет поисковый отряд «Лиза Алерт». Где мужчина находится, неизвестно с 4 июля.

«Рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые», - так в ориентировке описывают приметы пропавшего.

Во что Роман Некрасов был одет, точно не известно. Если вы что-то знаете о его местонахождении, большая просьба сообщить об этом по бесплатному и круглосуточному номеру «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.