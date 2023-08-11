«Рост 180, глаза голубые»: в Томске ищут пропавшего месяц назад мужчину

Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт»

В Томске проходят поиски 39-летнего Романа Некрасова, ориентировку распространяет поисковый отряд «Лиза Алерт». Где мужчина находится, неизвестно с 4 июля.

«Рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые», - так в ориентировке описывают приметы пропавшего.

Во что Роман Некрасов был одет, точно не известно. Если вы что-то знаете о его местонахождении, большая просьба сообщить об этом по бесплатному и круглосуточному номеру «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.