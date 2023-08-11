Инвестор из Тулы отреставрирует еще один «дом за рубль» в Томске

Фото: администрация Томска

В Томске «дом за рубль» на улице Гоголя, 18/1 отреставрирует компания из Тулы. Данный инвестор возьмет в аренду уже третье историческое здание в городе, сообщили в мэрии.

Двухэтажный деревянный дом по улице Гоголя, 18/1 был выставлен на аукцион по продаже права аренды. Здание входит в перечень объектов муниципального проекта «Дом за рубль».

На конкурс заявился один участник — тульская производственно-коммерческая фирма «Улдуз». По законодательству компании предложат заключить договор на аренду дома по начальной аукционной цене в размере около 79 тысяч рублей.

«Для ПКФ «Улдуз» дом на Гоголя станет третьим, взятым в аренду на 49 лет. Ранее фирма из Тулы арендовала здания по улице Розы Люксембург, 72б и переулку Островского,7», — добавили в мэрии.

Добавим, что с начала 2023 года уже 14 «домов за рубль» обрели своих инвесторов-арендаторов.