За неделю от клещей пострадали почти 200 жителей Томской области

Клещи продолжают нападать на томичей Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю за медпомощью после присасывания клеща обратились 200 жителей Томской области. Всего с начала эпидсезона пострадали более 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«Случаи присасываний продолжаются. За неделю с 3 по 9 августа зарегистрировано 199 обращений граждан в мед.учреждения, в том числе 19 детей» — говорится в сообщении.

Больше всего присасываний клещей фиксируется в Томске – 140, включая 13 детей.

С начала эпидсезона в больницы региона обратились 17139 человек, в том числе 3088 детей. Из обратившихся прививки от клещевого энцефалита стояли у 3185 человек, в том числе у 656 детей.

Всего привились более 55 тысяч человек, из которых 18,2 тысячи детей.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что самой лучшей профилактикой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.