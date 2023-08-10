Томский онколог Грищенко перечислил симптомы рака на ранней стадии

Томичам назвали первые симптомы рака Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ранних стадиях онкологических заболеваний не часто можно распознать рак, однако существуют симптомы, из-за которых стоит обратиться к врачу, рассказал изданию «Аргументы и факты — Томск» главный врач Томского онкологического диспансера Максим Грищенко.

«Коварность онкологических заболеваний обусловлена отсутствием симптомов на ранних стадиях и их способность маскироваться под проявления хронических воспалительных процессов», — отметил врач.

По словам главврача, из ранних симптомов можно выделить изжогу, которая не проходит несмотря на прием препаратов, Также о развитии злокачественной опухоли могут говорить изменения в кишечнике — диарея или запор.

Еще одним симптомом является длительный кашель или охриплость голоса, которые не связаны с простудой и продолжаются больше 3 недель. В этом случае необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, Максим Грищенко выделил анемию, уплотнения в молочных железах, незаживающие язвы на коже или слизистой рта, нарушения мочеиспускания, быструю потерю веса, лихорадку и потливость по ночам.

На злокачественные заболевания может указывать и изменение родники — асимметричность, неровные края, неравномерная окраска, изменение внешнего вида. Это также повод обратиться к врачу.