Полностью безопасных нет: томский эксперт рассказал о фумигаторах

Летом насекомые нередко отравляют людям жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом насекомые нередко отравляют людям жизнь, и, чтобы избавиться от незваных гостей в своей квартире, многие используют фумигаторы. Но безопасны ли они? В теме разбирался журналист Tomsk.mk.ru. Один из читателей рассказал изданию, что фумигатор с жидкостью не помог ему избавиться от комаров. Тогда мужчина дополнительно вставил в устройство пластину. Комары пропали, но и мужчина утром проснулся с головной болью, да к тому же у него онемел язык.

«Первая, и самая главная ошибка — оставлять фумигатор, включенным в сеть на всю ночь», — сразу отметила Оксана Деркач, консультант специализированного отдела по продаже средств для борьбы с насекомыми и грызунами.

По ее словам, полностью безопасных средств от насекомых в томских магазинах практически не найти, так как они являются довольно дорогими.

Фумигатор воздействует ядовитыми парами, от которых комары гибнут. Человек гораздо крупнее комара, но все-таки и в его организм может попасть отрава. Такое может произойти, если фумигатор находится возле кровати и работает всю ночь.

При этом самыми токсичными являются пластины, так как они соприкасаются с нагревательным элементом. Также не стоит покупать слишком дешевые фумигаторы: они могут быть несертифицированы.

Также эксперт посоветовала при покупке обращать внимание, какое отравляющее вещество входит в состав фумигатора. Самый распространенный – тефлутрин. Но в дешевых фумигаторах используют трансфлутрин, который из-за высокой токсичности можно использовать только полтора-два часа. Также эксперт посоветовала не использовать фумигаторы с аллетрином. А самым безопасным, по ее мнению, является праллетин.

Впрочем, любой фумигатор не следует оставлять включенным на всю ночь, а после использования лучше проветрить комнату. Их лучше не использовать в маленьких комнатах, а также если в квартире есть маленькие дети или беременные женщины.