Томские ученые создают особо прочные кровеносные сосуды

Разработки ученых ТГУ уже используются в хирургической практике Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые Томского госуниверситета выиграли грант на реализацию проекта по созданию особо прочных искусственных кровеносных сосудов, в основе которых – никелид титана. Как рассказали в пресс-службе ТГУ, такие сосуды помогут предотвращать развитие аневризмы и прочих опасных состояний у пациентов.

«Основой для сосудов послужит металлотрикотажная сетка, разработанная материаловедами ТГУ для замены, армирования и восстановления мягких тканей», - пояснили в пресс-службе вуза.

Размер гранта составляет один миллион рублей. В рамках реализации этого стартапа планируют создать серийное производство металло-полимерных композитов и искусственных сосудов на их основе. При этом разработки ученых ТГУ уже используются в хирургической практике.