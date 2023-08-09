В Томске будут судить мужчину за убийство супруга своей возлюбленной

фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В Томске будут судить мужчину, который из-за ревности убил супруга женщины, с которой состоял в близких отношениях. Об этом сообщили в СУ СК по Томской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Томска, которого обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 29 мая 2023 года обвиняемый в квартире жилого дома по улице Короленко, 11 из-за ревности поссорился с мужем женщины, с которой находился в близких отношениях. В ходе конфликта он нанес ему не менее пяти ударов ножом в грудь. Мужчина получил проникающие ножевые ранения, от которых скончался на месте.

«Обвиняемый полностью признал себя виновным, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Материалы дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения.