Шесть человек пострадали в ДТП с электросамокатами в Томской области в 2023 году

Фото: Анна Ковалева

В Томской области в 2023 году произошло более 10 ДТП с электросамокатами. В авариях пострадали шесть человек. Об этом сообщают «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ведомстве сообщили, что с начала 2023 года на территории региона зарегистрировано 11 ДТП с участием самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В результате этих аварий пострадали 6 человек.

Из-за нарушений ПДД к административной ответственности привлекли 192 пользователя СИМ. Чаще всего нарушители пересекали проезжую часть по пешеходному переходу без снижения скорости.

Томичам напоминают, что за нарушение ПДД в состоянии опьянения предусмотрено более строгое наказание. Нарушители подлежат наложению административного штрафа в разных размерах в зависимости от тяжести нарушения.

Ограничений по возрасту для людей, использующих СИМ, не установлено. Однако ПДД разделяют эту категорию участников на три группы: в возрасте старше 14 лет, в возрасте от 7 до 14 лет и в возрасте младше 7 лет.