Компания из Томска примет участие в выставке в Бразилии

Компания из Томска «Элекард Нанодевайсез» будет участвовать в крупной выставке в Бразилии Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Компания из Томска «Элекард Нанодевайсез» будет участвовать в крупной выставке в Бразилии. Участие стало возможным при содействии Центра поддержки экспорта, сообщает администрация Томской области. SET EXPO – это крупнейшее латиноамериканское мероприятие в области медиа, развлечений и бизнеса.

«Томская компания представит собственные инновационные решения», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Эти технологии позволяют оперативно контролировать качество видеопотока, кодирования, транскодирования данных. А до конца года томские компании поучаствуют в выставках в Казахстане, Саудовской Аравии, Египте, Вьетнаме. Туда отправятся победители регионального конкурса экспортеров из числа МСП.