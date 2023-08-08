Томичам рассказали, какие продукты можно есть при повышенном давлении

В рационе у томичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями должен быть минимум жиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Томской области, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо контролировать артериальное давление, уровень глюкозы в крови и холестерин, а также массу тела, сообщает Tomsk.mk.ru со ссылкой на заведующую отделом рационального питания Центра общественного здоровья и медпрофилактики Светлану Станкевич.

Специалист отмечает, что в рационе у томичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями должен быть минимум жиров. Их разделяют на две группы — видимые и невидимые жиры.

Видимый жир — это к примеру кусочек сала или мясо с прослойкой жира, а невидимый — колбаса, содержание жира в ней достаточно велико, даже если так не кажется на первый взгляд.

«Первое правило - брать более постные сорта мяса, где жировая прослойка минимальная. Если вы готовите курицу, то желательно готовить область грудки. Если вы готовите салат, то желательно заправлять его растительным маслом, нежели сметаной или майонезом», — порекомендовала Станкевич.

По словам специалиста, продукт, который может содержать много полезных жирных кислот, можно назвать оливковое масло. Также томичам рекомендуется включить в свой рацион рыбу и семена чиа.