В Томске участники проекта «Дом за рубль» смогут получить льготные займы

Максимальный срок, на который можно оформить льготный займ – три года. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Предприниматели, которые восстанавливают объекты деревянного зодчества в Томске по проекту «Дом за рубль», смогут получить льготные микрозаймы. По сообщению мэрии Томска, это стало возможным благодаря тому, что в правила предоставления микрозаймов внесли соответствующие изменения.

«Максимальная сумма микрозайма – до пяти миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Максимальный срок, на который можно оформить льготный займ – три года. При этом по основному долгу можно получить отсрочку на полгода. Процентная ставка в первый год составляет 3%, а дальше – 70% от ключевой ставки Банка России. Если займ меньше 300 тысяч, обеспечение его не требуется.

Ранее сообщалось, что арендаторы смогут выкупать «Дома за рубль» с условием их охраны.