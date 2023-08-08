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НовостиОбщество8 августа 2023 7:54

Грибники Томской области ящиками собирают лисички в лесах

Фотографии грибники публикуют в социальных сетях
Алёна Мищенко
Фото: Грибники и Грибы. Томская Область.

Фото: Грибники и Грибы. Томская Область.

Жители Томской области активно хвастаются грибами, которые собрали в лесах региона. Томичи собирают лисички, белые грузди и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Грибники отмечают, что в этом году чаще всего в лесах региона можно встретить лисички и белый гриб. В прошлом году в это время томичи собирали большое количество опять.

Томичи хвастаются урожаем лисичек, белых груздей и белого гриба.

Фото: Грибники и Грибы. Томская Область.

Фото: Грибники и Грибы. Томская Область.

Фото: Грибники и Грибы. Томская Область.

Фото: Грибники и Грибы. Томская Область.

По словам жителей региона, урожай грибов в этом году скудный и мало где можно найти большое количество грибов.