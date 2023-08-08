Путин присвоил почетное звание профессору ТУСУРа Геннадию Смирнову

Фото: Администрация Томской области

Президент РФ Владимир Путин присвоил профессору кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга ТУСУРа Геннадию Смирнову почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», сообщили в обладминистрации.

Доктор технических наук Геннадий Смирнов удостоен государственной награды за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Геннадий Васильевич работает на кафедре ТУСУРа с 2008 года, возглавляет научно-исследовательский институт электронного технологического оборудования и средств связи, являющийся разработчиком и производителем радиоэлектронного оборудования.

Занимается изучением явления вакуумного пробоя, неразрушающего контроля, автоматизацией производственных процессов.