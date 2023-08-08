Свалку площадью 12 тысяч квадратных метров ликвидировали в Томской области

В Томской области ликвидировали незаконную свалку Фото: Анна Ковалёва

В Томской области после вмешательств прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка отходов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуроры провели проверку, которая показала, что на муниципальном арендованном земельном участке деревообрабатывающего предприятия расположена незаконная свалка отходов площадью около 12 тысяч квадратных метров.

«С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в адрес директора организации внесено представление»,— говорится в сообщении.

После прокурорского реагирования свалку ликвидировали.