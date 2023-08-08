Автобус ПАЗ сбил 10-летнего велосипедиста в томском селе Тимирязевское

Фото: УМВД по Томской области

В томском селе Тимирязевское автобус ПАЗ сбил мальчика на велосипеде. Пострадала пассажирка маршрутки, ребенку оказана разовая помощь, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 7 августа около 15:50 на улице Октябрьской, 126.

По предварительным данным, автобус ПАЗ 320540-1210, под управлением 61-летнего мужчины-водителя, при выезде на перекресток с переулком Песочным, наехал на ребенка-велосипедиста, который выехал на перекресток со второстепенной дороги. При этом велосипедист не уступил маршрутке.

«В результате происшествия находящаяся в салоне автобуса 69-летняя женщина упала. С травмами она доставлена в медицинское учреждение. 10-летнему мальчику-велосипедисту оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.