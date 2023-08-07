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НовостиОбщество7 августа 2023 15:07

Томичам расскажут о поисках пропавших людей в условиях города

В Томске 12 августа поисковики «Лиза Алерт» поделятся опытом
Александра Тайбатрова
Возрастное ограничение – 18+

Возрастное ограничение – 18+

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 12 августа поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет мероприятие, на котором всем желающим расскажут про опыт поиска пропавших людей в городе. Место проведения - Томское отделение Российского Красного Креста, улица Косарева, 23, начало в 11.00.

На занятии новичкам расскажут, какими должна быть одежда и обувь для участия в городском поиске, объяснят, почему ориентировки клеят на скотч, а поисковики не ходят по одному. Также все желающие смогут научиться проводить осмотр домов и подъездов, опрашивать сотрудников торговых центров, магазинов, возможных свидетелей.

Для участия нужна предварительная регистрация, сообщают в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт». Возрастное ограничение – 18+.