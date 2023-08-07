Жители Томского района остались без света из-за аварии на электросетях

Авария на электросетях произошла в Томском районе Фото: Анна Ковалёва

В понедельник, 7 августа, в Зональненском сельском поселении Томского района на электросетях произошла авария. Из-за этого несколько домов остались без света, сообщается в телеграм-канале поселения.

«На сетях электроснабжения аварийная ситуация. Бригада выехала, по времени ремонта сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Из-за аварии без света остались несколько микрорайонов.

Так, микрорайон Южные ворота перезапитают на другую линию в течении 40 минут. Свет в микрорайоне Радужный включат примерно в 14 часов, как только «Горсети» закончат ремонтные работы.