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НовостиОбщество7 августа 2023 2:25

Путин присвоил профессору ТУСУРа звание заслуженного работника высшей школы РФ

Павел Троянов удостоен данной награды за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» заведующему кафедрой ТУСУРа Павлу Трояну. Об этом сообщает обладминистрация.

Павел Троян удостоен данной награды за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Научные интересы доктора технических наук, профессора ТУСУРа Павла Трояна — физика плёночных диэлектриков в сфере сильных электрических полей и наноэлектроника.

Также профессор является автором нескольких учебных и учебно-методических пособий по микро- и наноэлектронике и электронной технике.