Гроза и +25 градусов ожидаются в Томске 7 августа

Фото: Дмитрий Еланаков

В понедельник, 7 августа, в Томске ожидается жаркая погода до +25 градусов, также синоптики прогнозируют дождь и грозу, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В областном центре в понедельник будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть северный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать 12 м/с, при грозе до 16 м/с. Днем синоптики обещают +23…+25 градуса.

По Томской области местами кратковременные дожди, грозы, днем при грозах сильные дожди; утром в отдельных районах туманы. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем при грозах до 16 м/с. Температура днем составит +21…+26 градусов.