На улицах Томска появятся маски в рамках проекта «Лики Сибири»

Фото: скриншот видео из сообщества Первого музея славянской мифологии во ВКонтакте

Скоро на улицах Томска можно будет увидеть огромные маски в рамках проекта «Лики Сибири». Судя по информации в сообществе Первого музея славянской мифологии во ВКонтакте, эти маски расписывали художники со всей Сибири.

«В течение августа мы выбираем площадки, на которых будут размещены Лики», - говорится в сообщении.

Для каждой маски выберут подходящую локацию, которая отражала бы ее концепцию. Возможно, маски можно будет увидеть в Инженерном дворике ТПУ и на здании музея «Следственная тюрьма НКВД». А чтобы все, кто проходит мимо, могли узнать больше об арт-объектах, будет работать бесплатный аудиогид: его уже записывают.