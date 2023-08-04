В Томске завершены поиски пропавшей 53-летней женщины

Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Томске найдена живой 53-летняя женщина, которая с 28 июля 2023 года не выходила на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, ориентировка на поиск пропившей Галины Бражниковой была опубликована 2 августа. Местонахождение женщины было неизвестно с 28 июля 2023 года.

«Бражникова Галина Николаевна найдена, жива! Благодарим тех, кто участвовал в поисках и распространял информацию!», — сообщили волонтеры.

Где все это время была женщина не уточняется.