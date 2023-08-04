Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 10:48

Экс-руководитель Томской таможни Андрей Агашев возглавил НПЦ «Полюс»

Он вступил в должность с 3 августа
Алёна Мищенко
Фото: Томская таможня

Фото: Томская таможня

Бывший руководитель Томской таможни Андрей Агашев возглавил Научно-производительный центр (НПЦ) «Полюс». Такие сведения были внесены в ЕГРЮЛ.

О назначении стало известно 3 августа. С 2016 года должность гендиректора НПЦ «Полюс» занимал Сергей Русановский.

Андрей Агашев окончил Томский государственный университет в 1995 году. Вся его трудовая деятельность связана с Томской таможней, куда он был принят на службу в год окончания университета в отдел дознания.

С 1997 по 2013 год Андрей Агашев возглавлял правовой отдел. В августе 2013 года был назначен на должность начальника Томского таможенного поста Томской таможни.

С 23 июня 2015 года стал руководителем Томской таможенной службы.