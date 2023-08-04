В Томске пять щенков в завязанном пакете выбросили в мусорный бак

Фото: приют для собак "Дог Хаус"

В Томске девушка нашла пять щенков в мусорном баке, которые сидели в завязанном пакете. Информация об этом появилась на странице приюта для собак «Дог Хаус» во «ВКонтакте».

«Девушка нашла в мусорном баке в пакете малюсеньких новорожденных щеночков. Нужна срочно кормящая собака. Щенков после выкармливания обязуемся пристроить!», — говорится в сообщении.

В настоящее время горожане ищут для щенят кормящую собаку.

Неравнодушных томичей просят позвонить по телефону: 8-952-686-78-31.

Напомним, в прошлом году мы рассказали о подобном случае. В марте 2022 года томичка обнаружила в подъезде дома по улице Ленская коробку с десятью щенками.