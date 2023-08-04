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НовостиОбщество4 августа 2023 4:43

Новые видеокамеры будут фиксировать акты вандализма на Главпочтамте в Томске

На лестнице в районе Главпочтамта заработали камеры видеонаблюдения
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

В Томске на лестнице в районе Главпочтамта заработали камеры видеонаблюдения. В ближайшее время их установят на другой стороне улицы. Камеры нужны для борьбы с вандалами, сообщили в мэрии.

«Подрядчики департамента дорожной деятельности и благоустройства установили одну камеру на лестнице в районе Главпочтамта, в ближайшее время на другой стороне улицы будет установлена еще одна», — говорится в сообщении.

Видеокамеры установили для фиксации актов вандализма и передачи информации для поиска нарушителей.

Городской подрядчик Андрей Ильев отметил, что благодаря камерам, надписей и рисунков на стенах станет меньше. А нарушители будут найдены и оштрафованы.

«Работники постоянно очищали эти стены, очень обидно было, когда они длительное время на жаре оттирали надписи, а через несколько часов рисунки появлялись снова», — сказал Ильев.

Посмотреть отчеты деятельности городского подрядчика по ручной уборке улиц можно в социальных сетях мэрии.