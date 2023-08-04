Почти 17 тысяч жителей Томской области пострадали от клещей с начала сезона

В Томской области снизилась активность клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области снижается активность клещей. За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 167 человек, в том числе 38 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше всего присасываний клещей было зафиксировано в Томске — 99, из них 28 детей.

Всего в этом году в больницы с клещами обратились 16940 человек, в том числе 3069 детей. Из числа обратившихся только 18,6% имели прививку от клещевого энцефалита - 3125 человек, из них 655 детей.

Вакцинировали от клещевого энцефалита в этом сезоне более 54 тысяч человек, из них 17,7 тысяч детей.

При присасывания клеща необходимо обращаться в круглосуточные пункты Серопрофилактики: в Томске - «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74), «Детская больница №1» (Московский тракт, 4), «МСЧ №2» (Бела Куна, 3), сельские жители могут обращаться в приёмные покои районных больниц.