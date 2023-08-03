Путин наградил участника СВО из Колпашево Золотой Звездой Героя России

Фото: администрация Томской области

Президент Владимир Путин вручил высшую госнаграду Героя Росии Золотую Звезду Героя учатснику СВО из города Колпашево Томской области Сергею Рябову, сообщает администрация региона.

«За героические действия в ходе СВО старший сержант Сергей Рябов удостоен высшей государственной награды звания Героя России с вручением Золотой Звезды Героя», — говорится в сообщении.

Сергей Рябов родился в Бурятии 7 ноября 1993 года в семье кадрового офицера. В 1998 году семья переехала в Колпашево. Там Сергей окончил школу № 5.

После школы Сергей окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Позже мужчину призвали на военную службу в Московскую область в подразделение специального назначения в составе Воздушно-десантных войск.

После прохождения срочной службы заключил контракт с Минобороны. В июне 2022 году получил орден Мужества. После получения награды Золотой Звезды Героя России Сергей вернулся на службу.

В Колпашеве Сергея ждут мама Светлана Ивановна и жена Яна. Молода пара сыграла свадьбу летом, когда томичи приезжал в отпуск. Скоро у них родится ребенок.