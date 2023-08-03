Мошенник пытался взломать аккаунт томича на портале Госуслуг Фото: Анна Ковалёва

Житель Томска столкнулся с новой схемой телефонных мошенников. Во вторник, 2 августа, 37-летнему Денису позвонили в мессенджере с незаконного номера. Звонивший представился сотрудником портала Госулуг и пытался взломать аккаунт мужчины, сообщает издание Tomsk.mk.ru.

Мошенник сообщил мужчине, что в личном кабинете была оставлена заявка на смену номера телефона.

«Он продиктовал какие-то рандомные цифры и уточнил, являются ли они моим новым номером телефона, я ответил отрицательно. Неизвестный сделал вид, что крайне удручён, посетовал на мошенников и предложил прямо сейчас изменить пароль от сайта для безопасности», — объяснил Денис.

После этого Денису на телефон пришел код. Мошенник попросил назвать цифры, мужчина продиктовал ему другие. После этого аферисты прислали ему новый код, но Денис снова продиктовал другие цифры.

Как только аферист понял, что ему не скажут настоящий код, он сменил тон общения и начал оскорблять Дениса.