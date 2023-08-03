Автомобиль томича оказался в центре ремонта на парковке аэропорта «Богашево»

Фото: телеграм-канал «Новости Томска и не только»

Житель Томска улетел в отпуск и оставил свой автомобиль на парковке у аэропорта «Богашево», где начался ремонт. Автомобиль томича оказался в центре обширного ремонта. Об этом мужчина рассказал в телеграм-канале «Новости Томска и не только».

Томич оставил автомобиль на парковке и уточнил у сотрудника аэропорта планируется ли ремонт. Ему сообщили, что все хорошо и машину можно оставить.

«Сейчас в отпуске нам сообщают о состоянии машины и стоянки вокруг нее. Теперь мы должны еще заплатить, за то чтобы наша машина не пострадала. Мы за несколько тысяч километров от Томска, с тремя детьми, абсолютно испорченным настроением и отпуском», — написал томич.

В настоящее время в томский аэропорт направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.