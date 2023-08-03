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НовостиОбщество3 августа 2023 5:37

В Томске разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с 30 июля
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Томске разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину Владимира Кислицына, который не выходил на связь с 30 июля 2023 года.

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Кислицин Владимир Юрьевич, 41 год (1982 года рождения). С 30 июля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Рост мужчины - 178 см, плотное телосложение, волосы русые с сединой, серо-голубые глаза.

Был одет в зелено-коричневую сетчатую майку, зелено-коричневые камуфляжные шорты, черные резиновые тапочки.