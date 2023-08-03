Купающиеся в фонтанах томичи могут заразиться инфекцией

Фото Елены Мануйловой

Купающиеся в фонтанах томичи и гости города подвергают себя опасности: они могу заразиться различными инфекциями. Об этом предупредили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

«Развлечение в фонтане может закончиться острыми кишечными и респираторными инфекциями, конъюнктивитом, заболеванием ЛОР органов. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сегодня в регионе фиксируют рост числа случаев заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Сейчас он выше обычного в 2,4 раза.

Эксперты ведомства уточнили, что воду в фонтанах обновляются нечасто. К тому же, ее не обеззараживают так, как в бассейнах. Добавим, что регулярно в фонтанах купаются птицы, животные, там же расположены светильники, насосы и другие элементы конструкций, из-за чего микроорганизмы размножаются достаточно быстро.

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