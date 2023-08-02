Колл-центр подключили в детской горбольнице №2 в Томске

Колл-центр подключен в пяти из шести поликлинках Фото: Мария ЛЕНЦ

В детской горбольнице №2 в Томске создали единий колл-центр. С помощью него можно записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом, сообщили в облздраве.

Единый номер колл-центра работает по номеру (3822) 770-200.

К нему подключены пять из шести поликлиник детской горбольницы № 2, из них поликлиники на улице Пушкина, 27Д, Профсоюзная, 3, Набережная реки Ушайки, 22, Тверская, 32 и Кулагина, 37.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров, колл-центр оснастили современным оборудованием, а также увеличили количество рабочих мест с 6 до 13 и внедрили IP-телефонию.

Поликлинику на улице Смирнова, 31 подключат к единому колл-центру до сентября 2023 года.