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НовостиОбщество2 августа 2023 7:52

Квартиры в новостройках в Томской области подешевели на 1,7%

На первичном рынке во втором квартале 2023 года цены на квартиры не изменились относительного первого квартала
Алёна Мищенко
Томские новостройки подешевели во втором квартале 2023 года

Томские новостройки подешевели во втором квартале 2023 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области на первичном рынке во втором квартале 2023 года цены на квартиры не изменились относительного первого квартала. На 1,7% подешевели квартиры в новостройках, сообщили аналитики Томскстата.

По данным статистиков, на первичном рынке выросли цены на квартиры улучшенного качества – на 0,2%, элитные квартиры – на 9%. Цены на квартиры среднего качества подешевели на 1,7%.

«На вторичном рынке цены на квартиры выросли на 2,6%, в том числе на квартиры среднего качества (типовые) – на 2,1%, улучшенного качества – на 2,9%, низкого качества – на 6,2%, элитные квартиры – на 7%», — говорится в сообщении.

На первичном рынке в среднем один квадратных метр жилья стоил 101 539 рублей, на вторичном рынке – 87 834 рубля. Во многом цены на жилье отличались материалом наружных стен дома.

На первичном рынке самая высокая стоимость квадратного метра жилья для квартир в монолитных домах (в том числе монолитно-кирпичных) составила 123 121 рубль. Самая низкая цена в крупнопанельных и крупноблочных домах – 95 191 рублей.

На вторичном рынке дороже всего квадратный метр жилья зафиксирован в монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) домах – 107 895 рублей, дешевле всего в крупнопанельных и крупноблочных домах – 83 170 рублей.