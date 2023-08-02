Квартиры в новостройках в Томской области подешевели на 1,7%

Томские новостройки подешевели во втором квартале 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области на первичном рынке во втором квартале 2023 года цены на квартиры не изменились относительного первого квартала. На 1,7% подешевели квартиры в новостройках, сообщили аналитики Томскстата.

По данным статистиков, на первичном рынке выросли цены на квартиры улучшенного качества – на 0,2%, элитные квартиры – на 9%. Цены на квартиры среднего качества подешевели на 1,7%.

«На вторичном рынке цены на квартиры выросли на 2,6%, в том числе на квартиры среднего качества (типовые) – на 2,1%, улучшенного качества – на 2,9%, низкого качества – на 6,2%, элитные квартиры – на 7%», — говорится в сообщении.

На первичном рынке в среднем один квадратных метр жилья стоил 101 539 рублей, на вторичном рынке – 87 834 рубля. Во многом цены на жилье отличались материалом наружных стен дома.

На первичном рынке самая высокая стоимость квадратного метра жилья для квартир в монолитных домах (в том числе монолитно-кирпичных) составила 123 121 рубль. Самая низкая цена в крупнопанельных и крупноблочных домах – 95 191 рублей.

На вторичном рынке дороже всего квадратный метр жилья зафиксирован в монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) домах – 107 895 рублей, дешевле всего в крупнопанельных и крупноблочных домах – 83 170 рублей.