Упавшего с 5-метровой высоты мужчину спасли томские врачи

Томские врачи помогли избежать инвалидности мужчине, который упал с высоты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске врачи скорой медицинской помощи спали от инвалидности 40-летнего мужчину, который получил травмы при падении с 5-метровой высоты, рассказали в облздраве.

Пострадавший был доставлен в БСМП. Мужчина рассказал, что упал с 5-метровой высоты — что можно сравнить со вторым этажом дома. Во время обследования у него был закрытый оскольчатый перелом вертлужной впадины.

«Вертлужная впадина – это выемка в форме полусферы, которая образована седалищной, подвздошной и лобковой костями. Они соединяются в единую тазовую кость. Вертлужная впадина, в которую помещается головка бедра, образуют тазобедренный сустав», — пояснил заведующий травматологическим отделением БСМП Олег Терентьев.

Медик отметил, что самый большой в теле человека тазобедренный сустав отвечает за подъем и опускание, сгибание и разгибание ног, а также помогает наклонять корпус. Данный перелом может привести к инвалидности.

По его словам, при переломах вертлужной впадины чаще всего требуется хирургическое лечение, которое восстанавливает анатомию и стабильность тазобедренного сустава.

После стабилизации состояния пациента и анализа компьютерной томограммы, врачи сделали ряд хирургических операций, в том числе, фиксацию перелома вертлужной впадины пластиной, репозицию костей и остеосинтез – соединение костей специальной металлоконструкцией.

После выписки мужчина отправили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.